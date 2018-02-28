صحيفة يونانية: تعديل وزارى مصغر مرتقب فى حكومة "تسيبراس"

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ذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس من المتوقع أن يمضى قدما فى إجراء تعديل وزارى مصغر بعد أن فقد وزيرين من حكومته خلال الأيام الماضية.

وأضافت الصحيفة - فى نشرتها باللغة الإنجليزية، نقلا عن مساعدين تسيبراس - قولهم إن التعديل الوزارى سيكون محدودا؛ لتجنب أى سخط داخل الحكومة التى تعد مهمتها الرئيسية إبقاء اليونان على طريق التخارج من برنامج الإنقاذ الدولى فى أغسطس المقبل.



وأوضحت الصحيفة إن تسيبراس من المتوقع أن يستبدل باباديميترو بآخر يكون قادر على التعامل مع سرعة مفاوضات اليونان مع دائنيها الدوليين، ومن المرجح أن يكون ذلك الشخص هو وزير الاقتصاد ألكسيس هاريتسيس أو ديميتريس لياكوس المستشار المقرب من تسيراس.



وأشارت الصحيفة إلى أن باباديميترو كان لاعبا رئيسيا فى المفاوضات بشأن الإجراءات التى يتعين على اليونان تنفيذها للتخارج من البرنامج، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستبدل تسيبراس وزير سياسة الهجرة يانيس موزالاس لمرضه.



وكانت التكهنات بشأن التغييرات الوزارية قد ثارت مساء أمس الأول /الإثنين/ بعد استقالة وزير الاقتصاد ديميتريس باباديميتريو على خلفية ما قال: " إنها حساسية سياسية"، وذلك بعد أن أقيلت زوجته رانيا أنتونوبولو وهى نائبة وزير التضامن الاجتماعى بعد أنباء عن حصولها على بدل سكن لتأجير شقة فى حى راق.. كما استقال نائب وزير التعليم كوستاس زوراريس فى يناير الماضى.