صحيفة: صندوق الاستثمارات السعودى يشترى حصة فى الشركة المالكة لـ "فاريتى"







كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إن صندوق الاستثمارات العامة السعودى قد اشترى حصة فى شركة بينسك الإعلامية الأمريكية، مالكة مجلة فاريتى الشهيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق السعودى استثمر أكثر من 200 دولار نقدا، إلى جانب 25 مليون أخرى يتم استثمارها فى مشروع مشترك فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما أفاد مصدر مقرب من الشركة الأمريكية.

وقالن نيويورك بوست إنه لايمكن معرفة الحصة التى اشتراها صندوق الاستثمارات السعودى. وقالت متحدثة باسم شركة بينسك إنها لن تعلق على استثمارات ممكنة لكنها أكدت أن الشركة لا تزال تسيطر على ما يتجاوز 51% من أسهمها.

وقال الناشر جاى بنسيك، صاحب الشركة، إنه لن يعلق على الاستثمار وتفاصيله، وأنه فخور بأن شركته قد بنت أعمالا يتم الاعتراف به بهذا المستوى من رأس المال.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودية المعروف باستثماراته فى مجال التكنولوجيا قد أجرى مؤخرا محادثات مع شركة "ماجيك ليب للواقع الافتراضى" لاستثمار بقيمة 400 مليون دولار، بحسب ما أشارت بعض التقارير.

وقد تأسست شركة بنسك للإعلام عام 2004، وبدأت كشركة فى مجال الإعلام والسوفت وير التى تقدم خدمات الإعلام الرقمى للأسماء الكبرى. وبعد عامين بدأ بنسيك، نجل الملياردير روجر بنسيك فى تشغيل وبناء اسمه الخاص بإطلاق mail.com، والذى تم بيعه فى عام 2010. وبعد ثلاث سنوات اشترى مجلة فاريتى الخاصة بأخبار هوليود، وصحيفة أخرى خاصة بالأزياء النسائية.