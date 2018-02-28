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شهود عيان يروون لـ"اليوم السابع" مأساة قطارى كوم حمادة بالبحيرة

الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:42 م
شهود عيان يروون لـ"اليوم السابع" مأساة قطارى كوم حمادة بالبحيرة حادث تصادم قطارى البحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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مأساة حقيقة عاشها أهالى البحيرة عقب تصادم قطارين أمام قرية الخاوى التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وروى عدد من شهود العيان المأساة لـ"اليوم السابع" للحادث الذى وقع ظهر اليوم.

شعبان على السيد من أهالى قرية أبو الخاوى قال: عشنا لحظات صعبة شاهدنا فيها الموت أمام أعيننا وحالات الإغماء والمصابين وتم استخراج عدد من الجثث بالإضافة لعدد من المصابين بمساعدة أهالي القرية لحين وصول سيارات الإسعاف.

وأضاف إبراهيم حميدة، مزارع من قرية أبو الخاوى التابعة لمركز كوم حمادة، أنه أثناء جلوسه في أرضه "الزراعية" بالقرب من شريط السكة الحديد، فوجئ بتصادم القطارين ما أدى إلى إصابة العشرات وسقوط ضحايا مشيرًا إلى أن الأهالى تجمعوا لانتشال الضحايا والمصابين.

كانت قد أعلنت محافظة البحيرة حالة الطوارئ على مستوى مستشفيات الصحة بكل مراكز البحيرة لاستقبال مصابي حادث قطار المناشي بكوم حمادة والذي وقع ظهر اليوم.

ووجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة باستدعاء كل الخدمات الطبية من الإجازات اليوم وغدًا، لأداء مهامها تجاه مصابي الحادث.

 

 


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