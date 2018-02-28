"سيكو مصر" تدعم مشروعات المحمول بـ 100 ألف جنيه

"سيكو مصر" تدعم مشروعات المحمول بـ 100 ألف جنيهالأربعاء، 28 فبراير 2018 07:37 م
المهندس محمد سالم رئيس مجلس اداره سيكو مصر
كتبت: هبة السيد
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سلم المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة سيكو مصر، شيكا بنحو 100 ألف جنيه لصندوق خدمات مشروعات نقابة الاتصالات والمحمول.
وقال "سالم"، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الأربعاء، إن نسبة الهواتف الذكية المستخدمة فى السوق تصل إلى نحو 40% من إجمالى مستخدمى المحمول، لذا فإن هناك فرصا كبيرة أمام "سيكو" للمنافسة بالهاتف المصرى وسط توقعات باتجاه العديد من المستخدمين لاستبدال هواتهم إلى هواتف ذكية تعمل عبر تقنية الجيل الرابع.
وأوضح أن تجار مصر يدعمون المنتج المصرى، لافتا إلى تعاون الشركة معهم فى الكثير من المجالات وأيضا استمرار صغار التجار، مضيفا أن المحمول المصرى يدعمه التجار المصريين عبر علاقة مباشرة بين المصنع و التاجر.
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