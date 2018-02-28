سكرتير عام مساعد البحر الأحمر يرأس الاجتماع الدورى للجنة مكافحة الفساد

سكرتير عام مساعد البحر الأحمر يرأس الاجتماع الدورى للجنة مكافحة الفسادالأربعاء، 28 فبراير 2018 12:31 م
اللواء عصام الليثى السكرتير المساعد لمحافظة البحر الأحمر خلال الاجتماع
البحر الأحمر - عماد عرفة
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ترأس اللواء عصام الليثى، سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، نيابة عن المحافظ اللواء أحمد عبد الله، الاجتماع الشهرى للجنة مكافحة الفساد الذى عُقد بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلى الإدارات والمديريات الخدمية، وبعض مسؤولى الصفحات الإلكترونية بمختلف القطاعات.
وناقش "الليثى" مع الحضور مشكلة الزراعة، وملف زراعة أسطح المبانى، إذ أكد السكرتير العام المساعد ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق الهدف من الزراعة، والقضاء على السلبيات فى المدينة الساحلية، مشددا على أن البحر الأحمر تبذل قصارى جهدها لأداء الخدمة على الوجه الأمثل لمواطنيها.
وأشار السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى أن "البحر الأحمر" تضع نصب أعينها توفير كل الخدمات للمواطنين فى كل المدن، مشددا على ضرورة تقديم الخدمة للمواطنين بصدر رحب، وإرضاء المواطنين من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم.
وفى نهاية الاجتماع، شدد اللواء عصام الليثى على أهمية تكاتف الجميع، والعمل كفريق واحد، للنهوض بالوطن ودفع عجلة التنمية للأمام، مشيرا إلى أن الجميع يسعون لصالح الوطن ويعملون من أجله.
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