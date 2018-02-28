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سفير الصين يحضر ندوة عن دور السلطة التشريعية فى دعم استراتيجيات الدولة 7 مارس

الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:10 م
سفير الصين يحضر ندوة عن دور السلطة التشريعية فى دعم استراتيجيات الدولة 7 مارس سونج آيقوه السفير الصينى لدى القاهرة





كتب: هانى محمد
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يفتتح السفير سونج آى قوه، سفير الصين لدى مصر ندوة  "دور السلطة التشريعية فى دعم استراتيجيات الدولة.. الصين ومصر نموذجا"، التى ستقام بفندق ريتزكارلتون 7 مارس المقبل.

ويتحدث فى الندوة كل من السفير سونج آى قوه، والدكتور مشعل بن فهد السلمى رئيس البرلمان العربى، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب المصرى.

وتتضمن الندوة حدثين هامين تشهدهما مصر والصين، وهما انعقاد الدورتين السنويتين للمجلس الوطنى لنواب الشعب والمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، وإجراء انتخابات الرئاسة المصرية.

وقال حسين إسماعيل نائب رئيس تحرير مجلة الصين اليوم الأربعاء،، إن محاور الندوة تشمل على هيكل السلطة فى الصين ومسار اتخاذ القرارات ودور السلطة التشريعية فى دعم الاستراتيجيات التى من شأنها الحفاظ على تماسك وقوة الدولة، وتعزيز دورها فى المجالات كافة (دعم مبادرة الحزام والطريق نموذجا).

وأضاف حسب بيان إعلامى، أنه سيتم مناقشة دور مجلس النواب المصرى فى دعم تماسك وقوة الدولة من خلال إقرار التشريعات وتحركات النواب على الصعيدين الداخلى والخارجى، وشرح وتوضيح السياسات للرأى العام "دعم الإصلاح الاقتصادى وإقرار تشريعات مكافحة الإرهاب نموذجا"، والتعاون البرلمانى بين الصين والدول العربية، واقعه ومستقبله ودوره فى دفع العلاقات الصينية العربية، والحوكمة السياسية فى الصين ومصر، واختيار نمط فى التنمية الاقتصادية يراعى خصوصية الدولة وظروف تنميتها، والاستفادة من التجارب الأخرى من دون استنساخها، وهيكل السلطة فى الصين ومسار اتخاذ القرارات ودور السلطة التشريعية فى دعم الإستراتيجيات التى من شأنها الحفاظ على تماسك وقوة الدولة، وتعزيز دورها فى المجالات كافة (دعم مبادرة الحزام والطريق نموذجا).

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة دور مجلس النواب المصرى فى دعم تماسك وقوة الدولة من خلال إقرار التشريعات وتحركات النواب على الصعيدين الداخلى والخارجى، وشرح وتوضيح السياسات للرأى العام "دعم الإصلاح الاقتصادى وإقرار تشريعات مكافحة الإرهاب نموذجا، والتعاون البرلمانى بين الصين والدول العربية، واقعه ومستقبله ودوره فى دفع العلاقات الصينية العربية، والحوكمة السياسية فى الصين ومصر، واختيار نمط فى التنمية الاقتصادية يراعى خصوصية الدولة وظروف تنميتها، والاستفادة من التجارب الأخرى من دون استنساخها.


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