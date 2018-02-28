زحام مرورى بسبب حادث تصادم أتوبيس و سيارة نقل أعلى دائرى الوراق

زحام مرورى بسبب حادث تصادم أتوبيس و سيارة نقل أعلى دائرى الوراقالأربعاء، 28 فبراير 2018 08:57 ص
زحام مرورى-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية اعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق إثر حادث اصطدام سيارة نقل و أتوبيس بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى توقف حركة المرور من الزراعى اتجاه مناطق الجيزة و نتج عنها مصاب و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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