video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 فبراير 2018 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زحام مرورى بسبب حادث تصادم أتوبيس و سيارة نقل أعلى دائرى الوراق

الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:57 ص
زحام مرورى بسبب حادث تصادم أتوبيس و سيارة نقل أعلى دائرى الوراق زحام مرورى-أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ظهرت كثافات مرورية اعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق إثر حادث اصطدام سيارة نقل و أتوبيس بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى توقف حركة المرور من الزراعى اتجاه مناطق الجيزة و نتج عنها مصاب و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. زحام مرورى نتيجة انقلاب سيارة نقل واشتعالها أعلى "دائرى المعادى"

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حادث مرورى

الطريق الدائرى

ادارة مرور



لا تفوتك
التعليم: تحويل أنشطة 37 كتابًا لمحتوى رقمى للتوعية بالامتحانات الإلكترونية

التعليم: تحويل أنشطة 37 كتابًا لمحتوى رقمى للتوعية بالامتحانات الإلكترونية

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات الأهلية الإثنين المقبل

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات الأهلية الإثنين المقبل

حملة واسعة ضد مراسلة "بى بى سى" على السوشيال ميديا بعد ثبوت كذب تقريرها.. مغردون يطالبون بطردها خارج مصر.. آلاف الرسائل من المصريين على حسابها.. و"أورلا جيرين" تختفى منذ ظهور "زبيدة" وترفض الرد

حملة واسعة ضد مراسلة "بى بى سى" على السوشيال ميديا بعد ثبوت كذب تقريرها.. مغردون يطالبون بطردها خارج مصر.. آلاف الرسائل من المصريين على حسابها.. و"أورلا جيرين" تختفى منذ ظهور "زبيدة" وترفض الرد

صور.. ليلة فى حب الرئيس.. 40 حزبًا سياسيًا يوجهون رسالة للعالم: مصر مع السيسي وضد الإرهاب.. "الوفد": نرفض دعوات المقاطعة والرئيس أعاد بناء المؤسسات.. و"الدستورى الحر": لن يستطيع أحد المساس بأمن مصر

صور.. ليلة فى حب الرئيس.. 40 حزبًا سياسيًا يوجهون رسالة للعالم: مصر مع السيسي وضد الإرهاب.. "الوفد": نرفض دعوات المقاطعة والرئيس أعاد بناء المؤسسات.. و"الدستورى الحر": لن يستطيع أحد المساس بأمن مصر

صور.. الألوان المبهجة تسيطر على عروض أزياء الخريف فى باريس

صور.. الألوان المبهجة تسيطر على عروض أزياء الخريف فى باريس

رمضان السيد يطالب لاعبى الرجاء بإغلاق ملف عروض الاحتراف

رمضان السيد يطالب لاعبى الرجاء بإغلاق ملف عروض الاحتراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة