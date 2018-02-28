زحام مرورى بسبب حادث تصادم أتوبيس و سيارة نقل أعلى دائرى الوراق







كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية اعلى الطريق الدائرى بمنطقة الوراق إثر حادث اصطدام سيارة نقل و أتوبيس بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى توقف حركة المرور من الزراعى اتجاه مناطق الجيزة و نتج عنها مصاب و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .