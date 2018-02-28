رئيس وزراء لبنان يزور الرياض للقاء الملك سلمان وولى العهد







(رويترز)

قالت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان إن رئيس الوزراء سعد الحريرى غادر إلى العاصمة السعودية الرياض فى زيارة تأتى تلبية لدعوة نقلها مبعوث العاهل السعودي.

كان المكتب الصحفى لرئيس الوزراء اللبنانى قال إن الحريرى تلقى دعوة من المبعوث السعودى نزار العلولا يوم الاثنين وإنه سيلبى الدعوة فى أقرب وقت ممكن.

وذكرت الوكالة اللبنانية مساء الثلاثاء أن الحريرى سيلتقى خلال زيارته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.