رئيس قطاع التعليم يتابع اختبارات مبادرة الطلبة الموهوبين والنابغين

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه تم التوسع فى مبادرة الموهوبين والمبدعين فى الرياضيات لتشمل العلوم الأساسية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء) لطلاب التعليم الثانوى مع إتاحة الفرصة للطلاب النابغين والمتفوقين بمرحلة التعليم الأساسى للاشتراك فى فعاليات المبادرة ممن لديهم القدرة والنبوغ لاجتياز الاختبارات.

وأعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية ومديرى عموم تنمية مادتى العلوم والرياضيات، والإدارة المركزية للتعليم الثانوى والإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والإدارة العامة للبنية الأساسية والتكنولوجية الاختبارات الإلكترونية وجمع البيانات الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء تلك الاختبارات علي أكمل وجه.

في هذا الإطار تفقد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام اليوم برفقة ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والأستاذ وليد الفخرانى مدير عام البنية الأساسية التكنولوجية عددا من المدارس التي تجرى بها الاختبارات لمادة العلوم لانتقاء (1000) طالب وطالبة، وذلك استعدادًا لإجراء الاختبار النهائى بمقر الكلية الفنية العسكرية.

وفى بداية الزيارة تفقد رئيس قطاع التعليم العام مدرسة (أم المؤمنين الثانوية بنات) التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، حيث اطمأن على طالبات المدرسة المتقدمات للاختبار، وبعد ذلك تم زيارة طالبات مدرسة (السنية الاعدادية بنات) التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية؛ للاطمئنان على سير عملية اختبار التصفية للطالبات المتفوقات والنابغات، كما تفقد فى نهاية الزيارة مدرسة (الحلمية الاعدادية) التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية وأطمأن على اختبار مادة الكيمياء الخاص ضمن المبادرة.