رئيس شركة مياه الشرب بكفر الشيخ: المحطات تعمل ولم تتوقف

رئيس شركة مياه الشرب بكفر الشيخ: المحطات تعمل ولم تتوقفالأربعاء، 28 فبراير 2018 09:56 م
المهندس محمد مفتاح ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
قال المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، إن محطات مياه الشرب بمطوبس ودسوق وفوه لم تتوقف كما ردد البعض، مؤكداً أن المياه صالحة وحالتها متحسنة، مؤكداً أن توقف المحطات كان من عدة أيام على مراحل لسوء حالة المياه من المأخذ وكلما تحسنت المياه يتم تشغيلها.
وأضاف مفتاح، لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات فى انعقاد مستمر لمتابعة حالة المياه بمراكز دسوق وفوه ومطوبس، ولن تسمح بتوفير مياه غير صالحة للشرب بالمنازل.
من جانبه، أوضح اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، أن بعض محطات المياه التى تغذى فرع رشيد كانت معطلة لنسبة الأمونيا فى المياه، وتم حل المشكلة وإعادة المحطات للعمل وهى غير متوقفة، مؤكداً أن فتح مصبات مياه لفرع رشيد تقلل نسبة الأمونيا، فى ظل متابعة من وزير الموارد المائية والرى.
إضافة تعليق
"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"
"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة