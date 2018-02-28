رئيس شركة مياه الشرب بكفر الشيخ: المحطات تعمل ولم تتوقف







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، إن محطات مياه الشرب بمطوبس ودسوق وفوه لم تتوقف كما ردد البعض، مؤكداً أن المياه صالحة وحالتها متحسنة، مؤكداً أن توقف المحطات كان من عدة أيام على مراحل لسوء حالة المياه من المأخذ وكلما تحسنت المياه يتم تشغيلها.

وأضاف مفتاح، لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات فى انعقاد مستمر لمتابعة حالة المياه بمراكز دسوق وفوه ومطوبس، ولن تسمح بتوفير مياه غير صالحة للشرب بالمنازل.

من جانبه، أوضح اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، أن بعض محطات المياه التى تغذى فرع رشيد كانت معطلة لنسبة الأمونيا فى المياه، وتم حل المشكلة وإعادة المحطات للعمل وهى غير متوقفة، مؤكداً أن فتح مصبات مياه لفرع رشيد تقلل نسبة الأمونيا، فى ظل متابعة من وزير الموارد المائية والرى.