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بتكلفة 38 مليون جنيه..

رئيس حى مصر الجديدة: افتتاح المرحلة الأولى من "الميريلاند" الشهر المقبل

الأربعاء، 28 فبراير 2018 04:00 ص
رئيس حى مصر الجديدة: افتتاح المرحلة الأولى من "الميريلاند" الشهر المقبل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة





كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير حديقة الميريلاند، بتكلفة إجمالية ٣٨ مليون جنيه تقريبا، شملت تطوير المساحات الخضراء وزيادتها وتركيب شبكة مياه عكرة وأخرة حلوة، وإنشاء ٤ نافورات جديدة، وتراك للمشاة، وتطوير البنية التحتية بالكامل.

 

وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى الشهر المقبل، بينما سيتم افتتاح المرحلة الثانية تباعا، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية سيتم الانتهاء منها خلال ٣ أشهر تقريبا، بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه.

 

وأوضح رئيس الحى أن المرحلة الثانية تشمل إنشاء ٩ دور عرض سينما ومناطق للألعاب الترفيهية ودولفن ونافورة راقصة وعدد من المطاعم، وكافيهات، وعدد من الخدمات الأخرى، مشيرا إلى أن الحديقة يتم تطويرها من شركة خاصة وفق عقد تم توقيعه معها، وأنه سيتم الاتفاق على تحديد سعر الدخول ليكون فى متناول الجميع.

 


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