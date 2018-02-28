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رئيس جامعة دمياط يعلن الموافقة على إنشاء كلية الحقوق والتمريض

الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:19 م
رئيس جامعة دمياط يعلن الموافقة على إنشاء كلية الحقوق والتمريض اجتماع مجلس الجامعة





دمياط - معتز الشربينى
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عقد  مجلس جامعة دمياط جلسته الشهرية بقاعة الاجتماعات بحرم الجامعة الجديد، برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، كما حضر اجتماع المجلس الدكتور ممدوح صوفان رئيس الجامعة الأسبق عضو مجلس الجامعة من الخارج، ودُعى للحضور الدكتور أشرف طلعت  المشرف على إنشاء كلية الطب، والدكتورة ناهد خضر المشرفة على إنشاء كلية التمريض، والدكتور فكرى سالم  المشرف على إنشاء كلية الهندسة، والمستشار محمد فوزى مستشار رئيس الجامعة للشئون القانونية، والدكتور محمد عمران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وأشار بيان صادر عن الجامعة إلى أن رئيس الجامعة  أكد خلال الاجتماع على أن مجلس الجامعة يدعم قواتنا المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب، لافتًا إلى حرص الجامعة على إقامة معسكر للطلاب لمدة أسبوع تحت عنوان "الرياضة ضد الإرهاب" بكلية التربية الرياضية.

من ناحية أخرى، هنأ رئيس الجامعة  المجلس على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إنشاء كلية الحقوق بالجامعة، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية التمريض، كما وجه التحية لطلاب الجامعة من ذوى الاحتياجات الخاصة ممن شاركوا فى أنشطة أسبوع شباب الجامعات لذوى الاحتياجات الخاصة، لما حققوه من نتائج طيبة، كما وجه التحية والشكر لجامعة المنيا لاستضافة وتنظيم أسبوع شباب الجامعات لذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم كافة التسهيلات الموجودة بمبانى الجامعة، والتى تسمح بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن المجتمع المدنى.

كما وجه رئيس الجامعة إلى ضرورة التجهيز لعقد الاختبارات الإلكترونية؛ حيث يتم إعداد تقرير من الكليات التى تتبع هذا النظام لإعداد مقترح لتشكيل لجنة من أساتذة الجامعة ذوى الخبرة فى هذا الشأن بالتنسيق مع عميد كلية التربية، التي يوجد بها مركز القياس والتقويم، كما سيتم الاستعانة بتجربة جامعة الزقازيق، وأكد رئيس الجامعة على ضرورة سرعة إصدار الشهادات المؤمنة، كما تم تقديم مقترح لدراسة إنشاء مركز إعلامى للجامعة. 

وأكد دعدور على ضرورة  تكثيف المواد التعليمية التى تحث على قيمة المياه وتنظيم بعض الندوات وورش العمل بمجال ترشيد المياه، تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلية الفنون التطبيقية وكلية التربية النوعية وباقى الكليات، وأن يكون ذلك ضمن الأعمال ومشاريع الطلاب، كما وجه رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين عام الجامعة لإعداد خطة إخلاء للحرم الجامعى الجديد على أن يتم إعدادها بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدنى بمحافظة دمياط، وذلك خلال الشهر الجارى على أن يتم تنفيذ محاكاة لعملية الإخلاء بمبانى المرحلة الأولى، وتنظيم ندوة عن "مكافحة الفساد وتعظيم الثقة فى مؤسسات الدولة" بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، ومشاركة الكليات فى مؤتمر " إطلاق طاقات المصريين " المقام يومى 20،19 مارس المقبل.

ومن ناحية أخرى، أحاط  رئيس الجامعة المجلس علما بميثاق الطالب الجامعى الإلكترونى لاتخاذ ما يلزم لتعريف الطالب إلكترونيًا أو عبر ندوة بالميثاق، كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للجهاز الإدارى بالجامعة وبمكتب رئيس الجامعة على المجهود المبذول فى سرعة الرد على شكاوى واستفسارات وزير التعليم العالى بمعدل 100% مع جامعتى كفر الشيخ والسويس، ما ينم على الإيجابية فى الاستجابة السريعة.

 


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