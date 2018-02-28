video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 02:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"ذا اندبندنت": اكتشاف جواز سفر برازيلى سرى لزعيم كوريا الشمالية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:24 م
"ذا اندبندنت": اكتشاف جواز سفر برازيلى سرى لزعيم كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية





أ ش أ
إضافة تعليق

كشفت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية أن الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج - أون استخدم جواز سفر برازيلى حصل عليه بشكل غير قانونى لتقديم طلب للحصول على تأشيرات للسفر إلى الدول الغربية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خمسة من كبار المسؤولين الأمنيين فى أوروبا الغربية قولهم: "إن زعيم كوريا الشمالية ووالده الراحل كيم يونج إل، استخدما جوازات سفر برازيلية، حصلا عليهما عن طريق الاحتيال، للحصول على تأشيرات دخول من أجل زيارة دول غربية فى التسعينات من القرن الماضي".

وقال أحد هؤلاء المسؤولين الذى طلب عدم الكشف عن هويته إن هذا يدل على الرغبة فى السفر، ويشير إلى محاولات العائلة الحاكمة لبناء طريق للهروب المحتمل.

وأضاف المسئولون أن جوازات السفر البرازيلية "تظهر بوضوح صور كيم يونج - أون وكيم يونج ايل"، واستخدمت لمحاولة الحصول على تأشيرات من السفارات الأجنبية.

وأكد مصدر بحسب الصحيفة، أن جوازى السفر البرازيليين يحملان اسم جوزيف بواج وايجونج تشوى، وأن جوازات السفر ربما استخدمت للسفر إلى البرازيل واليابان وكذلك إلى هونج كونج.

من جهتها، رفضت سفارة كوريا الشمالية فى البرازيل التعليق على الأمر، بينما أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية البدء فى التحقيق حول الحادث.

من جهة أخرى، قال مصدر برازيلى طلب عدم الكشف عن هويته: "تم إصدار الجوازين المذكورين بموجب القوانين المشروعة".

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاثنان قد حصلا على التأشيرات أو سافرا بالفعل باستخدام جوازات السفر المزورة، إلا أن المصادر قالت: "إنه من الممكن استخدام الوثائق للسفر إلى اليابان وهونج كونج والبرازيل".

وقبل ستة أعوام ذكرت صحيفة يابانية أن زعيم كوريا الشمالية توجه إلى طوكيو فى عام 1991 عبر جواز سفر برازيلي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الشمالية: قوتنا النووية تهدف إلى مواجهة تهديدات واشنطن النووية

أمريكا تسعى لتهدئة القلق بعد تقاعد أكبر دبلوماسى مختص بشؤون كوريا الشمالية

الأمم المتحدة: كوريا الشمالية أرسلت مواد لسوريا لاستخدامها فى السلاح الكيماوى

اليابان تكشف عن انتهاك جديد واضح للعقوبات على كوريا الشمالية

كوريا الشمالية ترسل رياضيين لأولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجنوب

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة