"ذا اندبندنت": اكتشاف جواز سفر برازيلى سرى لزعيم كوريا الشمالية

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كشفت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية أن الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج - أون استخدم جواز سفر برازيلى حصل عليه بشكل غير قانونى لتقديم طلب للحصول على تأشيرات للسفر إلى الدول الغربية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خمسة من كبار المسؤولين الأمنيين فى أوروبا الغربية قولهم: "إن زعيم كوريا الشمالية ووالده الراحل كيم يونج إل، استخدما جوازات سفر برازيلية، حصلا عليهما عن طريق الاحتيال، للحصول على تأشيرات دخول من أجل زيارة دول غربية فى التسعينات من القرن الماضي".

وقال أحد هؤلاء المسؤولين الذى طلب عدم الكشف عن هويته إن هذا يدل على الرغبة فى السفر، ويشير إلى محاولات العائلة الحاكمة لبناء طريق للهروب المحتمل.

وأضاف المسئولون أن جوازات السفر البرازيلية "تظهر بوضوح صور كيم يونج - أون وكيم يونج ايل"، واستخدمت لمحاولة الحصول على تأشيرات من السفارات الأجنبية.

وأكد مصدر بحسب الصحيفة، أن جوازى السفر البرازيليين يحملان اسم جوزيف بواج وايجونج تشوى، وأن جوازات السفر ربما استخدمت للسفر إلى البرازيل واليابان وكذلك إلى هونج كونج.

من جهتها، رفضت سفارة كوريا الشمالية فى البرازيل التعليق على الأمر، بينما أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية البدء فى التحقيق حول الحادث.

من جهة أخرى، قال مصدر برازيلى طلب عدم الكشف عن هويته: "تم إصدار الجوازين المذكورين بموجب القوانين المشروعة".

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاثنان قد حصلا على التأشيرات أو سافرا بالفعل باستخدام جوازات السفر المزورة، إلا أن المصادر قالت: "إنه من الممكن استخدام الوثائق للسفر إلى اليابان وهونج كونج والبرازيل".

وقبل ستة أعوام ذكرت صحيفة يابانية أن زعيم كوريا الشمالية توجه إلى طوكيو فى عام 1991 عبر جواز سفر برازيلي.