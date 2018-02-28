درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28/2/2018 بمحافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على أقصى غرب البلاد وعلى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

وسط الدلتا 13 24

الإسكندرية 13 22

بلطيم 13 22

مطروح 11 23

السلوم 08 21

سيوة 12 27

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

العريش 11 21

رفح 10 21

الإسماعيلية 13 24

السويس 12 24

رأس سدر 15 23

نخل 08 19

نويبع 17 21

طابا 14 21

كاترين 08 19

الطور 14 24

شرم الشيخ 19 25

الغردقة 16 24

مرسى علم 16 25

الفيوم 14 24

بنى سويف 13 24

المنيا 12 24

أسيوط 12 24

سوهاج 12 25

قنا 12 26

الأقصر 12 27

أسوان 15 28

أبوسمبل 15 27

الوادى الجديد 11 27

شلاتين 18 25

أبو رماد 19 24

راس حدربة 20 23

حلايب 20 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 36

المدينة 14 30

الرياض 15 27

المنامة 18 24

أبوظبى 20 30

الدوحة 20 24

الكويت 14 22

دمشق 02 16

بيروت 14 18

عمان 06 15

القدس 06 15

غزة 11 20

بغداد 11 21

مسقط 22 26

صنعاء 08 25

الخرطوم 23 40

طرابلس 13 20

تونس 13 20

الجزائر 13 21

الرباط 14 20

نواكشوط 14 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة - 05 13

إسطنبول - 03 09

إسلام آباد 14 28

نيودلهى 17 31

جاكرتا 24 31

بكين - 02 09

كوالامبور 24 34

طوكيو 09 13

أثينا 04 14

روما 01 06

باريس - 03 00

مدريد 02 14

برلين -12 - 06

لندن - 04 - 01

مونتريال - 02 05

موسكو - 18 - 15

نيويورك 03 07

واشنطن 09 16