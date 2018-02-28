حبس مدرس بالمعاش لتحرشه جنسيا بطفلتين بدمياط 4 أيام







دمياط ــ عبده عبد البارى

قررت النيابة العامة بدمياط حبس المتهم بالتحرش جنسيا بطفلتين داخل سوبر ماركت، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة التحريات وملابسات الواقعة وعرض الطفلتين على الطب الشرعى.

كان قسم شرطة السرو بمحافظة دمياط قد تلقى بلاغا من "منى محمد عبد الله الدسوقى" 33 سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة السرو بقيام "م. ع. ا" 61 مدرس بالمعاش باستدراج ابنتيها المدعوتان " سارة إ. ك" 9 سنوات طالبة بالصف الثالث الابتدائى وشقيقتها شهد 5 سنوات إلى داخل سوبر ماركت ملكة والتحرش بهما جنسياً وهتك عرضهما .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 127 إدارى قسم شرطة السرو لسنة 2018.