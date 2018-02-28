حالة الطقس اليوم الأربعاء 28/2/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على أقصى غرب البلاد وعلى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها المعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس بارداً وضبابياً فى السهول مع ساعات الصباح الباكر، صحوا فى بقية المناطق، ولطيفا فى الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

فى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا:

تكون الأجواء باردة فى عموم المناطق، وبشكل لافت فى مناطق السهول الشرقية.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة فى المناطق الجبلية، ولطيفاً فى باقى المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.