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جنرال أمريكى: روسيا تلعب دور مشعل الحريق ورجل الإطفاء فى سوريا

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:25 ص
جنرال أمريكى: روسيا تلعب دور مشعل الحريق ورجل الإطفاء فى سوريا قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل





(رويترز)
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قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن روسيا تلعب دورا يؤدى إلى زعزعة الاستقرار فى سوريا وتقوم بدور كل من "مشعل الحريق ورجل الإطفاء" فى نفس الوقت بينما انهارت هدنة قصيرة الأجل أعلنتها موسكو من طرف واحد فى منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وتدعم الولايات المتحدة وروسيا أطرافا متناحرة فى الحرب السورية التى تشارك فيها عدة أطراف.. وتساند موسكو الرئيس السورى بشار الأسد الذى تحاصر قواته جيب الغوطة الشرقية الخاضع للمعارضة.

وقال القائد العسكرى الأمريكى جوزيف فوتيل خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى "من الناحية الدبلوماسية والعسكرية تلعب موسكو دور كل من مشعل الحريق ورجل الإطفاء حيث تشعل التوترات بين كل الأطراف فى سوريا...ثم تلعب دور المحكم لحل النزاعات فى محاولة لتقويض وإضعاف المواقف التفاوضية لكل طرف".

 

 


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