جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة 33 إخوانيا إلى 24 مارس المقبل للنطق بالحكم







الإسكندرية – أسماء على بدر

قرر المستشار عبد الله الكيلانى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل النطق بالحكم على القيادى الإخوانى حسن البرنس، وصبحى صالح ، و33 متهما من أعضاء جماعة الإخوان إلى يوم 24 مارس للنطق بالحكم.

وترجع وقائع القضية إلى 3 يوليو من عام 2013 بعد أن ألقى القبض على المتهمين، ووجهت النيابة العامة لهم تهم الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وهى جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما يواجه المتهمون تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، مستخدمين الإرهاب طريقًا لتحقيق تلك الأغراض.