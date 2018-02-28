تونس: الكشف عن خلية تكفيرية تتواصل مع عناصر إرهابية فى الداخل والخارج

تونس: الكشف عن خلية تكفيرية تتواصل مع عناصر إرهابية فى الداخل والخارجالأربعاء، 28 فبراير 2018 08:18 م
الشرطة التونسية
أ ش أ
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تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطنى التونسى بولاية نابل الساحلية الواقعة فى الشمال الشرقى التونسى من تفكيك خلية تكفيرية تنشط بين مناطق قرمبالية، وتاكلسة وسليمان وألقت القبض على 3 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء أنه بالتحقيق معهم إعترفوا بأنهم يتبنون الفكر التكفيرى ويتواصلون مع عناصر إرهابية داخل وخارج أرض الوطن عبر شبكات التواصل الإجتماعى، كما ثبت نشرهم لتدوينات ومقاطع فيديو تحرض على الإرهاب وتمجد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضاف البيان أنه باستشارة النيابة العامة أذنت للفرقة المذكورة بالتحتفظ عليهم جميعا والتحقيق معهم بتهمة "الإشتباه فى الإنضمام إلى تنظيم إرهابى وتمجيد الإرهاب".
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