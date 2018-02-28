video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 02:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

توقيف 3 أشخاص فى إطار التحقيق حول انفجار ليستر البريطانية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 10:10 م
توقيف 3 أشخاص فى إطار التحقيق حول انفجار ليستر البريطانية الشرطة البريطانية - ارشيفية





(أ ف ب)
إضافة تعليق

أوقف ثلاثة اشخاص اليوم الأربعاء، يشتبه بارتكابهم جريمة متعمدة فى اطار التحقيق حول انفجار أدى الأسبوع الماضى، إلى احتراق مبنى فى ليستر بوسط بريطانيا وأسفر عن خمسة قتلى، وفق ما أفادت الشرطة.

واعتقل الثلاثة وجميعهم فى الثلاثينات عصرا و"يتولى محققون استجوابهم" بحسب ما اوضحت شرطة ليسترشاير.

وأضافت الشرطة أن أحدهم "يتحدر من شرق انغلى والثانى من شمال غرب البلاد والثالث من شرق ميدلاندز"، موضحة أنها لن تدلى بأى تفاصيل أخرى حاليا.

وطلبت الشرطة من "وسائل الإعلام والعموم عدم التكهن بهوية الأشخاص الموقوفين والظروف التى أدت إلى توقيفهم وسبب الانفجار"، مؤكدة أنها لا تملك "أى دليل على أن أحداث مساء الأحد على صلة بالإرهاب".

وقضت أم فى السادس والأربعين واثنين من أبنائها (17 و18 عاما) جراء الانفجار الذى أعقبه حريق التهم المبنى. وكانت العائلة تقيم فى شقة تعلو متجرا.

وقضت أيضا صديقة أحد الشابين (18 عاما) وموظفة فى المتجر المذكور (22 عاما). كما أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص.

 

       

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار "ليستر" بوسط انجلترا لـ5 قتلى

انفجار ليستر البريطانية

ليستر

انفجار

بريطانيا

اخبار بريطانيا



لا تفوتك
ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة