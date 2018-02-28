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الأربعاء، 28 فبراير 2018 02:36 م
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تنفيذ 5648 حكما قضائيا وتحصيل 555 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:41 م
تنفيذ 5648 حكما قضائيا وتحصيل 555 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية حمله امني -ارشيفيه





الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، بتوجيهات اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية.

 

أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 5648 حكما قضائيا منهم 3936 حكم فى غرامات، و1613 حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و93 حكم فى مخالفات، و6 أحكام فى جناية، وتحصيل 555 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

 


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