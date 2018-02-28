"تموين الشرقية" تضبط جمعية خيرية توزع أغذية فاسدة على الفقراء







الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مديرية تموين الشرقية، من ضبط إحدى الجمعيات الأهلية بقرية المجفف التابعة لمركز ديرب نجم، تقوم بتوزيع بعض السلع الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى على المواطنين الفقراء بالقرية، تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها تمهيداً لإعدامها .

وقال بيان للمديرية، إنه تحرر محضر رقم 97 لسنة 2018 جنح ديرب نجم ضد رئيس الجمعية، والتحفظ على المضبوطات وهى (12 ألف و 500 كيس شاى و 2400 مكعب مرقة دجاج فى أكياس ورقية و 800 مكعب مرقة دجاج و 1000 كيس خلطة فول و 200 عبوة معجون أسنان و 500 عبوة شامبو منتهية الصلاحية).

شدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على مدير مديرى التموين، بالتنسيق مع مديرى الإدارات التموينية بجميع مراكز ومدن المحافظة باستمرار الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق لإحكام الرقابة على الأسعار والتصدى لجشع التجار والتأكد من مدى مطابقة السلع للاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.