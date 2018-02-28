تليجراف: انهيار عملاق صانع ألعاب الأطفال toys R us يضع 5500 وظيفة فى خطر







كتب: محمد محسن أبو النور

ذكرت جريدة تليجراف البريطانية، أن انهيار عملاق صانع ألعاب الأطفال toys R us يضع 5500 وظيفة فى خطر.

وأوضحت الجريدة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء، أن انهيار تجار التجزئة فى المملكة المتحدة فى مجال ألعاب الأطفال، وضع 5500 وظيفة لدى شركة صانع ألعاب الأطفال toys R us فى خطر.

ونوهت الجريدة إلى أن شركة toys R us بالمملكة المتحدة قامت بتعيين شركة مورفيلدز الاستشارية كمسؤول لتخفيض مخازن الشركة، فى إطار تقليص العملية والنفقات، حيث أدى الانهيار المالى بها إلى تعريض 3000 وظيفة للخطر، كدفعة أولى، فى حين أن شركة برايس ووترهاوس كوبرز ستتولى التعامل مع شركة "مابلين" التى توظف 2500 شخص، فى إطار تخفيض العمالة كذلك، بعد انهيار محادثات بيعها مع شركة "إدنبره وولين ميل".

ونقلت الجريدة عن سيمون توماس، المدير المشترك لشركة toys R us فى شركة "مورفيلدز"، قوله إن الشركة ستقوم "بإجراء تخفيض منظم لمحفظة المتاجر الخاصة بشركة toys R us خلال الأسابيع المقبلة".

وفى منتصف سبتمبر الماضى تقدمت سلسلة محلات ألعاب الأطفال الشهيرة فى الولايات المتحدة Toys R Us بطلب لإعلان إفلاسها بعد معاناة لسنوات من أجل دفع مليارات الدولارات من الديون، ولكى تظل موجودة فى عصر التسوق الإلكترونى.