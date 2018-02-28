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تعليم أسيوط يحصد المراكز الأولى بمعرض مصر للعلوم والهندسة

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:30 م
تعليم أسيوط يحصد المراكز الأولى بمعرض مصر للعلوم والهندسة صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط





أسيوط - ضحا صالح
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حصدت مديرية التربية والتعليم بأسيوط المركزين الأول والثانى فى مسابقة "معرض مصر للعلوم والهندسة الجمهورى" الذى عقد بالغردقة فى الفترة من 23إلى 27فبراير الجارى.

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط،فى بيان له إن مثل هذه المعارض العلمية الكبرى تثبت أن التعليم المصري ينتقل من النمط التقليدي إلى النمط الحديث القائم على البحث والابتكار، كما أنه خطوة لتنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب، بالإضافة إلى أنه يعمل على تحسين حضور الطلاب وتعزيز قدراتهم في التعلم الحديث والمتطور .

وأعرب وكيل وزارة التعليم عن سعادته بما حققه الطلاب من فوزبمسابقة "معرض مصر للعلوم والهندسة الجمهورى"  مؤكدا على أن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط يشدد على دعم ورعاية الإبداع والابتكار لدى الطلاب والأطفال خلال مراحل التعليم المختلفة، وتحفيزهم للارتقاء بأفكارهم باستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي.

ومن جانبه،أوضح محمد عبدالراضي، مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية، أن عدد المشروعات التي شاركت في المسابقة بلغت(16 )مشروعً علمى وبحثى ، ممثلين لخمسة إدارات تعليمية هى (منفلوط ,أبنوب, أبو تيج ,صدفا ,بالإضافة إلى مدرسة الفائقين للعلوم والتكنولوجيا .

وأضاف محمد عبد الهادى على منسق المسابقة أن من فاز بالمركز الأول كلا من  الطالبين"حسام الدين مصطفى بيومى وأحمد السيد فرح "من مدرسة جمال العطيفى الثانوية للبنين بأبو تيج عن مشروع "برمجة وتصميم الروبوتات " بعنوان "الطاقة المتجددة ".

بينما فاز الطالبان إبراهيم رزق عبد الحليم وديفيد أسامة سمير " بمدرسة الفائقين للعلوم والتكنولوجيا وذلك عن مشروع "التصميم والهندسة الميكانيكية " بعنوان "التعافى " Recavary)).

 


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