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الأربعاء، 28 فبراير 2018 02:37 م
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تعرف على مناطق فصل التيار الكهربى غدا بالغردقة

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:35 م
تعرف على مناطق فصل التيار الكهربى غدا بالغردقة انقطاع الكهرباء - ارشيفيه





البحر الأحمر - عماد عرفة
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كشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،عن فصل التيار الكهربى غدا الخميس، عن تفسيم الجوهرة بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة لصيانة المحولات .
 
وأكد مركز عمليات المحافظة فى بيان له أن سيتم فصل التيار الكهربائي عن تقسيم الجوهرة بالاحياء  غدا الخميس  من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
 
 

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