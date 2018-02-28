تعرف على مناطق فصل التيار الكهربى غدا بالغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

كشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،عن فصل التيار الكهربى غدا الخميس، عن تفسيم الجوهرة بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة لصيانة المحولات .

وأكد مركز عمليات المحافظة فى بيان له أن سيتم فصل التيار الكهربائي عن تقسيم الجوهرة بالاحياء غدا الخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.