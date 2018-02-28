تعرف على مناطق فصل التيار الكهربى غدا بالغردقة

تعرف على مناطق فصل التيار الكهربى غدا بالغردقةالأربعاء، 28 فبراير 2018 12:35 م
انقطاع الكهرباء - ارشيفيه
البحر الأحمر - عماد عرفة
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كشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،عن فصل التيار الكهربى غدا الخميس، عن تفسيم الجوهرة بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة لصيانة المحولات .
وأكد مركز عمليات المحافظة فى بيان له أن سيتم فصل التيار الكهربائي عن تقسيم الجوهرة بالاحياء غدا الخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
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