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تعرف على مسابقة الابتعاث فى شهر رمضان.. التقديم والتخصصات

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:00 ص
تعرف على مسابقة الابتعاث فى شهر رمضان.. التقديم والتخصصات د. محيى الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية





كتب لؤى على
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أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن فتح باب قبول طلبات التقدم للمسابقات العامة للإيفاد (المسابقة العامة - مسابقة اللغات - مسابقة شهر رمضان) للعام 2018/2019م، ونقدم فيما يلى موعد التقديم وتخصصات المسابقة.

1. المدة من 23/2/2018م إلى 9/3/2018م (الذكور فقط) للمقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف ومستوفين لشروط التقدم الواردة بلائحة الإيفاد الصادرة بقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم(3) لسنة 2018م.

2.المسابقة العامة للإيفاد يتقدم إليها العاملون فى مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الدينى بالأزهر الشريف من حملة المؤهلات العالية وحملة الدكتوراه والماجستير.

3. التخصصات الآتية لهذا العام وهى: (العلوم الشرعية – اللغة العربية – الوعظ – القراءات – الرياضيات – اللغة الإنجليزية – الكيمياء – الفيزياء – الأحياء).

4. يمكن للعاملين فى مجال التعليم من حملة الماجستير والدكتوراه فقط أن يتقدموا للمسابقة فى التخصصات الآتية: (التاريخ - الجغرافيا - إدارة أعمال - الاقتصاد - الإعلام - مناهج تدريس). والعاملون فى مجال التعليم (الكيمياء باللغة الإنجليزية – الفيزياء باللغة الإنجليزية – الأحياء باللغة الإنجليزية –الرياضيات "إحصاء" باللغة الإنجليزية).

5. مسابقة اللغات يتقدم إليها العاملون فى مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الدينى الذين يجيدون إحدى اللغات الأجنبية الآتية: (الإنجليزية - الفرنسية - الإسبانية - الألمانية - اليونانية).

6. أما على مستوى مسابقة شهر رمضان 1439هـ للعام 2018م فيتقدم إليها مدرسو العلوم الشرعية والعربية والوعاظ فقط طبقا للشروط التى أقرتها لجنة الإيفاد للعام 1439هـ 2018.


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الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية

الابتعاث

شهر رمضان



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