تعرف على مراحل تطور الاقتصاد من 2.9 فى 2013 إلى 5.3 خلال العام الجارى







مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى نمواً خلال الفترة من 2013، وحتى الربع الثانى من العام المالى الجارى نمواً اقتصادياً تحرك من النقطة 2.9% حتى 5.3%، وفيما يلى المراحل التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال الفترة المذكورة سابقاً..

1-خلال العام المالى 2013-2014 بلغ معدل النمو الاقتصادى 2.9%

2-خلال العام المالى 2014-2015 بلغ معدل النمو الاقتصادى 4.4%

3-خلال العام المالى 2015-2016 بلغ معدل النمو الاقتصادى 4.3%

4-خلال العام المالى 2016-2017 بلغ معدل النمو الاقتصادى 4.2%

5-خلال الربع الاول من العام المالى 2017-2018 بلغ معدل النمو الاقتصادى 5.2%

6-خلال الربع الثانى من العام المالى 2017-2018 بلغ معدل النمو الاقتصادى 5.3%