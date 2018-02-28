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الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:32 م
خالد صلاح
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تعرف على مراحل تطور الاقتصاد من 2.9 فى 2013 إلى 5.3 خلال العام الجارى

الأربعاء، 28 فبراير 2018 06:00 ص
تعرف على مراحل تطور الاقتصاد من 2.9 فى 2013 إلى 5.3 خلال العام الجارى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمشروعات القومية





مصطفى عبد التواب
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شهد الاقتصاد المصرى نمواً خلال الفترة من 2013، وحتى الربع الثانى من العام المالى الجارى نمواً اقتصادياً تحرك من النقطة 2.9% حتى 5.3%، وفيما يلى المراحل التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال الفترة المذكورة سابقاً..
 
1-خلال العام المالى 2013-2014 بلغ معدل النمو الاقتصادى 2.9% 
 
2-خلال العام المالى 2014-2015 بلغ معدل النمو الاقتصادى 4.4%
 
3-خلال العام المالى 2015-2016 بلغ معدل النمو الاقتصادى 4.3%
 
4-خلال العام المالى 2016-2017 بلغ معدل النمو الاقتصادى 4.2%
 
5-خلال الربع الاول من العام المالى 2017-2018 بلغ معدل النمو الاقتصادى 5.2% 
 
6-خلال الربع الثانى من العام المالى 2017-2018 بلغ معدل النمو الاقتصادى 5.3%

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