تشكيل لجنة مسائلة مجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة فى أشمون بالمنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

عقد المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، اجتماعًا للمجلس التنفيذى للمدينة، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بالمجلس، بحضور نائبى رئيس المدينة ومساعدى رئيس المدينة ومديرى الإدارات الخارجية ومديرى إدارات المجلس لبحث ومناقشة عددا من الموضوعات الهامة .

وتم تشكيل لجنة مسائلة مجتمعية مكونة من 13 عضوا من رئيس الوحدة المحلية ورئيس اللجنة والرائدة الريفية وسكرتير اللجنة ورئيس الوحدة الاجتماعية و2 قيادة نسائية ومندوب عن التعليم وعن الصحة و2 من الجمعيات الأهلية وقيادة شبابية وممثل عن المسجد وعن الكنيسة .

وأكد رئيس مركز ومدينة أشمون، فى بيان له، على أنه تم تشكيل هذه اللجنة لتحديد من يستحقون ومن لا يستحون برنامج تكافل وكرامة، ومهمة هذه اللجنة دراسة وتحليل كشوف المستفيدين وتنقيتها واستبعاد ما لا يستحق وعمل زيارات ميدانية للحالات للوصول إلى القرار السليم، كما تم مناقشة تخصيص قطعة أرض مساحتها 150 مترا بحوض داير الناحية القبلى لتخصيصها سجل مدنى لخدمة دائرة الوحدة المحلية بسمادون والمناطق المجاورة وذلك بالجهود الذاتية.