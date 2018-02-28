تراجع أسعار النفط بفعل بيانات آسيوية ضعيفة وزيادة المخزونات







رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متأثرة ببيانات صناعية صينية ويابانية ضعيفة، مما أثار المخاوف من تباطؤ اقتصادى، قد يخفض الطلب على النفط، وأيضا بعد تقرير أظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية، فى ظل ارتفاع الإنتاج.

وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 32 سنتا، بما يعادل 0.5 % إلى 62.69 دولار للبرميل بعد انخفاضه 90 سنتا فى الجلسة السابقة.

ونزل خام برنت 25 سنتا أو 0.4 % إلى 66.38 دولار للبرميل، وهبط برنت 87 سنتا أمس الثلاثاء إلى 66.63 دولار للبرميل.

وقال المتعاملون إن انخفاض أسعار النفط يرجع إلى المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمى، بعدما أعلنت الصين اليوم أن نمو إنتاج المصانع فى فبراير هو الأدنى منذ يوليو 2016.

وفى حين تأثر نشاط الشركات بسبب عطلة أسبوع السنة القمرية فى الصين فقد أشار المتعاملون أيضا إلى تشديد قواعد حماية البيئة الذى أثر على إنتاج المصانع.

وفى اليابان، ثالت أكبر اقتصاد فى العالم، انخفض الإنتاج الصناعى فى يناير إلى أدنى مستوى منذ الزلزال المدمر الذى وقع فى مارس 2011 مما يلقى الضوء على ضعف الطلب وتراكم المخزونات.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء من معهد البترول الأمريكى ارتفاع مخزونات الخام 933 ألف برميل للأسبوع المنتهى فى 23 فبراير إلى 421.2 مليون برميل.