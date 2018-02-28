تجهيز 99 مقر انتخابى بدسوق استعدادا للانتخابات الرئاسية







كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، اجتماعًا لبحث الاستعداد للانتخابات الرئاسية بنطاق المدينة، كما عقد المهندس استفتاح أبو إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ، اجتماعًا لوضع خطة عمل غرفة العمليات للانتخابات بفوه، بحضور رؤساء القرى ومديرى الإدارات التنفيذية ومديرى المدارس التى سيكون بها لجان انتخابى.

قال حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، إن عدد مقار الانتخاب بمدينة دسوق 23 مقر انتخابى، و76 مقر انتخابى بنطاق قرى مركز دسوق بإجمالى 99 مقرا بنطاق المركز والمدينة، وأنه كلف نواب رئيس مجلس المدينة، ورؤساء القرى بمراجعة الكهرباء والنظافة العامة لكل مقر انتخاب، وكل الأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية بجميع اللجان، مشددًا على حسن استقبال الناخبين والتنسيق مع غرفة العليمات الرئاسية بديوان عام المركز والمدينة ومركز شرطة دسوق وقسم شرطة بندر دسوق، ومراجعة التجهيزات الكاملة للعملية الانتخابية، لافتًا إلى أن محافظة كفر الشيخ ستكون نموذج لجميع محافظات الجمهورية فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف المهندس استفتاح أبو إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة فوه، سيتم دعم مداخل ومخارج اللجان بكشافات عالية الإضاءة، والبدء فى صيانه أعمدة الإنارة وكشافات الإنارة، واستكمال تركيب الكشافات بجميع اللجان والشوارع المؤدية لها، مؤكداً أنه وجه برفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى مركز فوه، وتواجد جميع الأطباء لمواجهة أى حالات طارئة، وكذلك يتم تجهيز سيارات إسعاف بجميع الأماكن لخدمة القرى والمدينة، مؤكدًا أنه سيتم تجهيز مقارتنا الانتخابية وكذلك الأجهزة المعاونة لغرفة العمليات وتذليل كافة العقبات وضرورة حسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وضرورة الألتزام بالتعليمات لإنجاح العملية الانتخابية إعدادًا وتجهيزًا، بناء على تعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.