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تجار المحمول يعلنون دعم الهاتف المصرى.. ويطالبون بفرض جمارك على المستورد

الأربعاء، 28 فبراير 2018 07:52 م
تجار المحمول يعلنون دعم الهاتف المصرى.. ويطالبون بفرض جمارك على المستورد محمد المهدى رئيس مجلس إدارة نقابة الاتصالات والمحمول





كتبت: هبة السيد
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قال محمد المهدى رئيس مجلس إدارة نقابة الاتصالات والمحمول، أن التجار يدعمون الهاتف المصرى، مؤكدا على توفير العديد من الخدمات من أجل دعم المنتج المحلى والذى تم تصنيعه بمصنع الشركة فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط.

وأكد المهدى، عن وجود نحو 18 ألف تاجر عبر صفحة النقابة يتم وضع جميع المعلومات اللازمة عن الهواتف المصرى والتواصل فى جميع الأفكار التى تدعم نجاح الهاتف فى السوق.

وطالب جميل رشدى نائب رئيس مجلس إدارة نقابة الاتصالات و المحمول خلال لقاء صحفى مساء اليوم، بفرض جمارك على أجهزة المحمول المستوردة من الخارج، من أجل السماح بدعم الموبايل المصرى، مشيرا إلى أن تجار المحمول يدعمون المنتج المصرى.

فيما أكد محمود على مدير الشركة المصرية لصناعات السليكون سيكو مصر، أهمية التعاون مع التجار موضحا  أن مصنع هواتف من دون تجار لن يكون له فائدة، مؤكدا على أهمية اتخاذ إجراءات لحماية المنتج المحلى.


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