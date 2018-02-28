تأجيل محاكمة المطربة بوسى فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد لـ 21 مارس







كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء ، برئاسة المستشار أحمد بهجت تأجيل، نظر جلسة محاكمة المطربة بوسى فى اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد لأشخاص فى تعاملات تجارية بينهم لجلسة 21 مارس المقبل.

حضرت المطربة بوسى لمحكمة مصر الجديدة ومعها عدد من الشهود، كما حضرت الدكتور عزة العشرى محامية الشاكى، وطالبت بتنفيذ عقوبة الحبس على المطربة بوسى فى اتهامها بإصدار 3 شيكات بدون رصيد فى تعاملات تجارية مع موكليها، واستندت إلى تقرير الطب الشرعى الذى أكد أن التوقيع الموجود فى الشيكات بخط يد المطربة بوسى.

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