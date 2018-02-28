بيان لـ"الصحة": 12 حالة وفاة و39 مصابًا بحادث قطارى البحيرة فى المستشفيات

كتب وليد عبد السلام - تصوير محمد الحصرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الحصيلة النهائية فى حادث تصادم قطار بضائع بأخر ركاب بمنطقة كوم حمادة، محافظة البحيرة هى 12 وفاة و 39 مصابا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يوجد 7 جثث فى مستشفى دمنهور التعليمي، و2 جثث اشلاء، بالاضافة إلى جثة لطفل متوفى بموقع الحادث تم نقله عن طريق ذويه، و 2 جثة بمستشفى بدر.

وأضاف "مجاهد"، أنه فى البداية تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات بدر وايتاى البارود ووادى النطرون ودمنهور التعليمى، بينما تم نقلهم جميعاً الى مستشفى دمنهور التعليمي بعد توجيهات وزير الصحة بنقل جميع المصابين إلى تلك المستشفى باعتبارها مستشفى الاحالة المتخصصة لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث الحرجة في البحيرة مثل مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، لافتاً إلى أنه متوفر بها كافة التخصصات الطبية والطاقم الطبى فضلاً عن 7 غرف عمليات تعمل فى نفس التوقيت.

وأشار "مجاهد"، إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى عدا حالتين فى مستشفى وادى النطرون خضعوا لعمليات جراحية، وبالتالى لايمكن نقلهما، حيث كانت تعانى إحداهما من نزيف داخلى والأخرى من تهتك فى فروة الرأس، وتم إجراء اللازم لهما.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن الحالة الصحية لباقى الحالات، حيث يوجد حالتين فقط فى مستشفى دمنهور فى حالة حرجة، حيث كانت تعانى إحداهما من تهتك فى الكبد وخضعت لتدخل جراحى، أما الحالة الأخرى كانت تعانى من تهتك فى الطحال وتم اجراء استئصال للطحال، مشيراً إلى أن باقى الحالات يعانون من كسور فى أماكن متفرقة فى الجسد وتم عمل اللازم لهم جميعاً وحالتهم الصحية مستقرة.