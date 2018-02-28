بوتين: يجب ضمان أمن جميع المشاركين بشكل كامل خلال المونديال

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسعى لإجراء بطولة كأس العالم لكرة القدم فى ظل توفير وضمان أعلى مستويات الأمان، والأمن التام لللاعبين الرياضيين والمشجعين، مشيرا إلى أنه يقع على عاتق وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن ذلك، ومن الضرورى التعامل طبقا للقانون فى أية حالة طارئة.

وقال بوتين - فى كلمته خلال الاجتماع السنوى لوزارة الداخلية الروسية -" إن بلاده تسعى أيضا إلى تقليص عدد الجرائم والسرقات التى يتم الكشف عنها وتحسين الوضع فى البلاد، مضيفا" كما يجب الاهتمام بالمراكز التعليمية للحفاظ على أمن وحياة الأطفال، مشيرًا إلى أن نسبة جرائم الأطفال والقاصرين انخفضت مقارنة بالعام الماضى بنحو 10%".

وتابع" إن أحد المهام الرئيسية لوزارة الداخلية هى مواجهة الراديكالية، حيث يعمل عدد من المجموعات المتطرفة بطرق خطيرة مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعى لمحاولة جلب الشباب لصفوفهم، فيجب منع نشاط تلك المجموعات التى تعمل على مخالفة القانون وتقسيم المجتمع مما يهدد أمن وسلامة البلاد.

ودعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى التعامل مع الجرائم فى المجال الاقتصادى والنظام المصرفى وغيرها من المجالات الاقتصادية، وخلق الأجواء القانونية لعمل رجال الأعمال، مطالبا بملاحقة الفاسدين والقضاء على الفساد والذين يحاولون الحصول على ثروات بشكل غير قانونى.

وطالب بتطبيق نظام الأمن على الشوارع للحد من حوادث السير، موضحا أنه خلال العام الماضى تقلص عدد حوادث السير إلا أن عدد الضحايا يظل كبيرا.

وأشار إلى أن هناك تهديدا للدولة نتيجة تجارة المخدرات، مؤكدا ضرورة التعاون بين المنظمات ومؤسسات الدولة المختلفة بجانب الدول الأخرى لمكافحة هذه الجريمة.