بوتين: لكل مواطن حق التعبير عن رأيه الخاص فى الانتخابات الرئاسية







أ ش أ

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن البلاد مقبلة على حدث سياسى داخلى مهم للغاية يتمثل بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا إن لكل مواطن رأيه الخاص حول ما يجب عليه القيام به خلال فترة ما قبل الانتخابات، وكيفية التعبير عن رأيه الخاص.

وقال بوتين أمام المجلس الأعلى لوزارة الداخلية - أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن جميع وسائل التعبير عن هذا الرأى التى ينص عليها القانون يجب أن يكفلها القانون وسلوك وأنشطة مؤسسات تطبيق القانون.



وتابع: يجب على أى شخص يقوم بأى فعاليات أو نشاطات، أن ينطلق من حقيقة أنه من الضرورى التصرف حصرا فى إطار القانون، ويجب على الجميع أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار.



وطالب بوتين، المجلس الأعلى للداخلية أن يستخدموا ما بين أيديهم ضمن إطار القوانين والتشريعات الحالية، وأن من شأنه أن يضمن سيادة النظام واحترام القانون فى البلاد.