اليوم.. مؤتمر حاشد لتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسة ثانية فى الشرقية

اليوم.. مؤتمر حاشد لتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسة ثانية فى الشرقيةالأربعاء، 28 فبراير 2018 12:00 ص
مؤتمر لتأييد السيسى - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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ينظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، مؤتمرا حاشدا، فى مدينة أبوكبير بالشرقية، فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء، لتأييد الرئيس السيسى لفترة ولاية ثانية.
وأكد عمر المختار صميدة، لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر سيتناول عرض إنجازات العملاقة للرئيس منذ توليه للمسئولية بحضور عدد من قيادات الحزب من جميع محافظات مصر ونواب البرلمان وعدد من الشخصيات العامة الجماهير.
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