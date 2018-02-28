المنوفى أبو الاختراع.. شاهد كيف حول شباب أشمون التروسيكل إلى حمار







المنوفية - محمود شاكر

نشر عدد من الشباب بمركز أشمون بمحافظة المنوفية مقطع فيديو ساخر لقيادة التروسيكل بطريقة مختلفة تحت شعار "تروسيكل بدون سائق" فى طريقة وكأن المتواجدين به يقودون دابة.

وتضمن الفيديو المنشور على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، قيام ثلاثة من الشباب باستقلال صندوق التروسيكل بعد ربط مقدمته بالأحبال وقام أحدهم بقيادة التروسيكل وكأنه يقود حصانا أو حمارا وتجولوا بالطرق فى مدينة أشمون.

فيما لاقى هذا العمل العديد من ردود الأفعال من المواطنين ما بين عبارات استهجان وأخرى تعليقات ساخرة وغيرها من التعليقات المضحكة، وخاصة بعد تداول المقطع الذى قاموا بوضع خلفية له لأغنية النجم عبدالمنعم مدبولى "زمان وكان ياماكان".



شباب يقودون تروسيكل بالحبال



شباب يقودون تروسيكل بالحبال



شباب يقودون تروسيكل بالحبال



شباب يقودون تروسيكل بالحبال