video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 فبراير 2018 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

المنوفى أبو الاختراع.. شاهد كيف حول شباب أشمون التروسيكل إلى حمار

الأربعاء، 28 فبراير 2018 01:33 م
المنوفى أبو الاختراع.. شاهد كيف حول شباب أشمون التروسيكل إلى حمار قيادة التروسيكل بالحبال





المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

نشر عدد من الشباب بمركز أشمون بمحافظة المنوفية مقطع فيديو ساخر لقيادة التروسيكل بطريقة مختلفة تحت شعار "تروسيكل بدون سائق" فى طريقة وكأن المتواجدين به يقودون دابة.

وتضمن الفيديو المنشور على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، قيام ثلاثة من الشباب باستقلال صندوق التروسيكل بعد ربط مقدمته بالأحبال وقام أحدهم بقيادة التروسيكل وكأنه يقود حصانا أو حمارا وتجولوا بالطرق فى مدينة أشمون.

 

فيما لاقى هذا العمل العديد من ردود الأفعال من المواطنين ما بين عبارات استهجان وأخرى تعليقات ساخرة وغيرها من التعليقات المضحكة، وخاصة بعد تداول المقطع الذى قاموا بوضع خلفية له لأغنية النجم عبدالمنعم مدبولى "زمان وكان ياماكان".

 

شباب يقودون تروسيكل بالحبال (1)
شباب يقودون تروسيكل بالحبال
شباب يقودون تروسيكل بالحبال (2)
شباب يقودون تروسيكل بالحبال 
شباب يقودون تروسيكل بالحبال (3)
شباب يقودون تروسيكل بالحبال 
شباب يقودون تروسيكل بالحبال (4)
شباب يقودون تروسيكل بالحبال 
شباب يقودون تروسيكل بالحبال (5)
شباب يقودون تروسيكل بالحبال 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قارئ يرصد لودر تابع للوحدة المحلية يلقى القمامة بترعة قرية مليج بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اشمون

تروسيكل بدون سائق



لا تفوتك
الإسكان تخصص 3قطع أراض بتوشكى الجديدة لإقامة مناطق لوجيستية وصناعية وزراعية

الإسكان تخصص 3قطع أراض بتوشكى الجديدة لإقامة مناطق لوجيستية وصناعية وزراعية

تبرع موظفى كفر الشيخ براتب يوم لمدة عام لصالح تحيا مصر لتعمير سيناء

تبرع موظفى كفر الشيخ براتب يوم لمدة عام لصالح تحيا مصر لتعمير سيناء

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

التجديد "أزمة" الكرة المصرية.. البدرى يكشف تلقيه عرضًا بمليون و200 ألف لزيادة عقده فى الأهلى.. الخليج يعرقل تجديد العميد للمصرى.. الملايين تُفجر بركانا بالقطبين بسبب الدوليين.. التقشف يُهدد هداف الدراويش

التجديد "أزمة" الكرة المصرية.. البدرى يكشف تلقيه عرضًا بمليون و200 ألف لزيادة عقده فى الأهلى.. الخليج يعرقل تجديد العميد للمصرى.. الملايين تُفجر بركانا بالقطبين بسبب الدوليين.. التقشف يُهدد هداف الدراويش

منتخب مصر يتلقى عرضاً لمواجهة بنما فى مايو المقبل

منتخب مصر يتلقى عرضاً لمواجهة بنما فى مايو المقبل

صورة اليوم.. عم يا صياد رميت شباكك فين

صورة اليوم.. عم يا صياد رميت شباكك فين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة