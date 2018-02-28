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المعمل الجنائى يعد تقريرا عن حريق غرفة "الإدارة الزراعية" بالعياط

الأربعاء، 28 فبراير 2018 04:00 ص
المعمل الجنائى يعد تقريرا عن حريق غرفة "الإدارة الزراعية" بالعياط حريق - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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يعمل رجال المعمل الجنائى على فحص آثار الحريق الذى اندلع داخل غرفة مبنى الإدارة الزراعية بمنطقة العياط للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وتحديد أسباب اندلاع الحريق، والتى أشارت التحريات الأولية إلى أنه وقع نتيجة "ماس كهربائى"، وإعداد تقرير وتسليمه لجهات التحقيق.
 
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى الإدارة الزراعية فى العياط، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
 

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