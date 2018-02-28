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المعارضة القطرية: النائب العام القطرى "مهندس تميم" للانتهاكات الحقوقية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:33 م
المعارضة القطرية: النائب العام القطرى "مهندس تميم" للانتهاكات الحقوقية تميم بن حمد





كتب أحمد جودة
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قالت المعارضة القطرية، إن المعلومات المتداولة مؤخرا حول فساد على بن فطيس المرى، النائب العام للنظام القطرى، هى وقائع وأحداث أخطر بكثير مما نشر، والذى عينه تميم برتبة وزير، تسبب فى عشرات الانتهاكات الحقوقية وسجن قطريين شرفاء فقط لأنهم عبروا عن رأيهم المعارض لتميم وحاشيته.

تغريدات المعارضة القطرية
تغريدات المعارضة القطرية

وأضافت المعارضة القطرية، عبر سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، «لقد كان بن فطيس يشرف شخصيا على فبركة اتهامات بحق شبان قطريين رفضوا الخضوع لأوامر مدربين أتراك خلال تأديتهم للخدمة الإلزامية العسكرية.وكان عند مراجعة أولياء أمورهم له، يقول إن أولادهم تم ضبطهم ومعهم ممنوعات او مخدرات».

جانب من التغريدات
جانب من التغريدات

 

وتابعت أن الأدلة التى لا تقبل الشك وتثبت مدى فظاعة الانتهاكات التى ارتكبها بن فطيس موجودة عند إخوتنا فى الوحدة الحقوقية بالائتلاف، وسيأتى اليوم الذى يحاسب فيه هذا المفسد ويعاقب من دون رحمة من قبل القطريين الشرفاء الذين ظلمهم.

 


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بن فطيس

تميم بن حمد



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