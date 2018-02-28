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الأربعاء، 28 فبراير 2018 10:24 ص
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"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1175 مركبة مخالفة بالمحافظات

الأربعاء، 28 فبراير 2018 02:00 ص
"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1175 مركبة مخالفة بالمحافظات حملات مرور - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 1175 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 425 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.


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