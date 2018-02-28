"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1175 مركبة مخالفة بالمحافظات

"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1175 مركبة مخالفة بالمحافظاتالأربعاء، 28 فبراير 2018 02:00 ص
حملات مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 1175 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 425 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
إضافة تعليق
حملة واسعة ضد مراسلة "بى بى سى" على السوشيال ميديا بعد ثبوت كذب تقريرها.. مغردون يطالبون بطردها خارج مصر.. آلاف الرسائل من المصريين على حسابها.. و"أورلا جيرين" تختفى منذ ظهور "زبيدة" وترفض الرد
صور.. ليلة فى حب الرئيس.. 40 حزبًا سياسيًا يوجهون رسالة للعالم: مصر مع السيسي وضد الإرهاب.. "الوفد": نرفض دعوات المقاطعة والرئيس أعاد بناء المؤسسات.. و"الدستورى الحر": لن يستطيع أحد المساس بأمن مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة