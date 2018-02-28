الكشف علي 1580 مواطن بقافلة علاجية بقرية نقطة نجم بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي وعلاج عدد 1580 مواطن بقرية نقطة نجم التابعة لمركز مطاي، خلال احدي القوافل الطبية العلاجية التي نظمتها المديرية يومي 26 و 27 فبراير الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجاً والتي تقع في الظهير الصحراوي.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف على عدد 144 حالة جراحة، و 87 مسالك بولية، و 462 أطفال، و 94 جلدية، و307 باطنه، و100 نساء، و206 قلب وأوعية دموية، و 85 أسنان، وعدد 95 حالة انف وأذن .

مشيرة إلى أن القافلة ضمت عدد 2 عيادة متنقلة و9 عيادات داخل الوحدة الصحية في كافة التخصصات الطبية المختلفة إلى جانب تحليل عدد91 عينة دم، وعمل 57 حالة موجات الصوتية، وعدد 22 رسم قلب، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 96 حالة، وتحويل عدد 24 حالة للمستشفى تستدعى حالتها الصحية ،(استكمال علاج ، جراحة، وعمل قرارات علاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة والفيروسات الكبدية).