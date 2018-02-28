القوات الصومالية تسيطر على مدينة كانت تخضع لحركة الشباب منذ 2016

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سيطرت قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية اليوم الأربعاء على مدينة فى إقليم (هيران) بعد انسحاب مسلحى حركة الشباب المتطرفة من المنطقة.

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية أن الجيش الصومالى وبعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال (أميصوم) هاجما المنطقة من اتجاهات مختلفة؛ ما أجبر مسلحى الحركة على الانسحاب من قواعدهم.

وأفاد سكان محليون باندلاع تبادل كثيف لإطلاق النار صباح اليوم بعد اجتياح المدرعات والدبابات التابعة للقوات المتحالفة المدينة.

وكانت القوات الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقى قد واجهتا مقاومة شديدة خلال السيطرة على المنطقة الرئيسية الواقعة وسط الصومال، ومع ذلك فإن عدد الضحايا فى المعركة المسلحة ما زال غير واضح.

يذكر أن المدينة التى تم استعادتها كانت تخضع لسيطرة حركة الشباب منذ عام 2016، وكانت مركز العمليات الرئيسى للمسلحين الذين يقاتلون ضد الحكومة الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقى.