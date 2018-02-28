القبض على 3 طلاب بجامعة دمياط قتلوا نجارا فى رأس البر







دمياط - عبده عبد البارى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط 3 طلاب بجامعة دمياط قتلوا نجارا بمطواة بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات حول الفتيات.

وكان قسم شرطة رأس البر قد تلقى بلاغا بمقتل شخص يدعى" السعيد. م" نجار ومقيم بقرية الخياطة التابعة لمركز دمياط.

ولقى النجار مصرعه بطعنة نافذة بالقرب من الرئة أودت بحياته على الفور بمدينة رأس البر، وتم نقله لمشرحة مستشفى دمياط التخصصى.

انتقلت قوات مباحث رأس البر برئاسة الرائد أحمد ربيع وبالتعاون مع مباحث مركز دمياط برئاسة الرائد محمد سمير من ضبط المتهم الرئيسى، كما تمكن الرائد محمد مجاهد رئيس مباحث دمياط الجديدة من ضبط طالبين آخرين كانا بالمشاجرة، وانتقل فريق النيابة العامة لمكان الحادث للتحقيق لمباشرة التحقيق.