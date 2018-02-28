القبض على طبيب محكوم عليه بالسجن سنة ونصف لنشره صور طليقته عارية فى المحلة

القبض على طبيب محكوم عليه بالسجن سنة ونصف لنشره صور طليقته عارية فى المحلةالأربعاء، 28 فبراير 2018 01:43 ص
الغربية - عادل ضرة
تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة بقيادة الرائد هيثم الشامى رئيس مباحث القسم، والنقيب سامح عمران معاون المباحث، من ضبط طبيب بشرى محكوم عليه بالسجن سنة ونصف، فى القضية 3708 جنح قسم أول المحلة، لقيامه بنشر صور طليقته عارية على مواقع التواصل الاجتماعى ومحاولته ابتزازها لسداد مبلغ مالى كبير.
كانت معلومات قد وردت للواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، عن قيام طبيب بشرى بأحد المستشفيات الحكومية، يدعى م.ع 38 سنة مقيم بدائرة قسم أول، بنشر صور عارية لطليقته التى تدعى و.أ، 31 سنة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وإرسالها لإصدقائه وأصدقاء أولاده، وعلى العديد من الصفحات على "فيس بوك"، والضغط عليها لسداد مبلغ مالى كبير 80 ألف جنيه، مقابل التوقف عن مطاردتها ونشر صورها.
على الفور تقرر سرعة ضبط المتهم المحكوم عليه فى القضية 3708 جنح أول المحلة والمحكوم عليه فيها بالسجن سنة ونصف، وتم تشكيل فريق ضبط ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد هيثم الشامى والنقيب سامح عمران معاون المباحث، وتمكنت القوة من ضبط المتهم، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بالواقعة واقتياد المتهم لتنفيذ العقوبة.
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بواسطة:
نادى
هذا المجنون يستحق الاعدام
حتى لو مجنون فهو يستحق الاعدام فيه حد لديه ذرة عقل يشهر بأم اولاده بهذا الشكل الحقير السافل من اجل ابتزازها ماديا يشوه صورة اولاده ويفضحهم ويفضح امهم بهذا الشكل الحقير هذا النكره حتى الاعدام قليل عليه كان الله فى عون المسكينة واولادها واسرتها ......... ندل بدرجة دكتور ........ لقد فضح نفسه قبل ان يفضحها واولاده هل لديه خلل فى العقل اما ماذا