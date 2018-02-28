القبض على ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها فى سوهاج







سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج برئاسة الرائد أحمد أبوسديره رئيس مباحث المركز من كشف غموض العثور على عامل جثة هامدة بالزراعات، وبمناظرتها تبين إصابتها " جرح قطعى بالرأس من الخلف، وكدمة بالعين اليسرى " حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة العامل بمساعدة عشيقها.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بالعثور على عامل جثة هامدة بناحية قرية نزلة عمارة دائرة مركز طهطا، وبها إصابات متفرقة بالرأس.

وجه اللواء عمر عبد العال مدير امن سوهاج بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة البحث الجنائي وترأسه العميد محمود حسن رئيس قسم المباحث الجنائية بالاشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم فرع الأمن العام وقاده العميد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد أبوسديره رئيس مباحث مركز طهطا والنقيب عمر أبوعقرب معاون المباحث.

تبين من التحريات الأولية، العثور على خلف م ع " ويقيم نجع كموس التابع لقرية نزلة عمارة دائرة المركز جثة هامدة داخل الزراعات بذات الناحية، وبمناظرتها تبين إصابتها " جرح قطعي بالرأس من الخلف وكدمة بالعين اليسري " وبسؤال شقيقه لم يتهم أحد بالتسبب فـى ذلك.

تم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، كان من أهم بنودها آخر مشاهدة للمجنى عليه وفحص معاملاته ومعاملات زوجته، والمترددين على المنزل، وخلافات مع أقاربه وجيرانه، وتتبع الهاتف المحمول الخاص به وبزوجته، للتوصل لآخر شاهد رؤية للمجنى علي،ه والمكالمات المتكرره على هاتفه وهاتف زوجته.

أسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سهير م ح س37 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية زوجة المجنى عليه، و سيد م ا ع - 35 سنة حلاق ويقيم بناحية الدويك دائرة مركز طما، والذى تربطه علاقة آثمة بزوجة الضحية عن طريق التواصل بالهواتف المحمولة.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق التعدى على الزوج بعصا شوم تم ضبطها بإرشادهما وإحداث إصابته التي أودت بحياته وقيامهما بإلقائه بمكان العثور عليه تم ضبط الهواتف المحمول الخاصة بهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 771 إداري مركز شرطة طهطا لسنة 2018 وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.