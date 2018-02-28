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"العليا للحج والعمرة" تعقد اليوم اجتماعا لمناقشة ضوابط موسم الحج 1439هـ

الأربعاء، 28 فبراير 2018 07:00 ص
"العليا للحج والعمرة" تعقد اليوم اجتماعا لمناقشة ضوابط موسم الحج 1439هـ محمدشعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين





كتبت ميرفت رشاد
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أعلن محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، انعقاد اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لموسم الحج، لتلافى السلبيات التى حدثت فى الموسم الماضى.

وقال رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه سيتم مناقشة الإجراءات والمواعيد المحددة لتقديم طلبات الحج وتسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام 1439 هـ على البوابة الموحدة لوزارة الداخلية، وتحديد موعد إجراء القرعة، مشيرا إلى أن اللجنة لن تناقش تسعير برامج الحج فى الوقت الحالى .

وكان ناصر تركى،  نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة،  أكد فى مؤتمر صحفى عقدته اللجنة مؤخرا، أنه جارى الآن إعداد ضوابط الحج السياحى وسيتم إعلانها مبكرا لتفعيل نظام الحج خلال الأسبوع الأول من رجب المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات الراغبين في أداء الفريضة والذين ينطبق عليهم الشروط التى ستقرها الضوابط.

 


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