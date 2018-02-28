العراق: القبض على قيادى من داعش غرب كركوك







بغداد (أ ش أ)

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد قيادات تنظيم (داعش) الإرهابى غرب كركوك.

وأفاد مصدر أمنى فى محافظة كركوك - فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - " إن القوات الأمنية تمكنت القاء القبض القيادى فى تنظيم (داعش) عقيل الحمادى فى قرية حوض ستة التابعة لناحية الرياض غربى كركوك .

من ناحية أخرى، عثرت القوات الأمنية العراقية على مواد تستخدم فى عمليات التفجير واسلحة شرقى بغداد، وألقت القبض على عصابة لسرقة العجلات وسط بغداد .

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات بغداد نفذت واجب تفتيش فى منطقتى ( حى اور، وحى البساتين) شرقى بغداد، أسفر عن العثور على مواد تستخدم فى عمليات التفجير مع جهازين موبايل نوع نوكيا معدين للتفجير وبندقية ومسدس صوتى .

وأوضح البيان أن قوة مشتركة من اللواء الثالث بالشرطة الاتحادية ومفرزة من مكتب مكافحة سرقة السيارات ألقت القبض على عصابة تقوم بسرقة العجلات فى منطقة الكرادة، تم تسليم أفرادها إلى الجهات المختصة .