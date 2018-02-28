العراق: العثور على مقبرة تضم 100 جثة لعناصر داعش شمال غرب الموصل

العراق: العثور على مقبرة تضم 100 جثة لعناصر داعش شمال غرب الموصلالأربعاء، 28 فبراير 2018 07:09 م
قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء على مقبرة جماعية ضمت نحو 100 جثة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قضاء البعاج الحدودى شمال غرب الموصل.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر أمنى قوله، إن "القوات الأمنية عثرت على مقبرة جماعية فى قرية (الزركة) الحدودية داخل قضاء البعاج بالموصل، تضم نحو 100جثة من داعش بينهم قياديون عرب ومحليين كانت قيادة التنظيم قد نفذت بهم أوامر الاعدامات الجماعية بسبب خلافات داخل التنظيم".
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