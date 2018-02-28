العجز التجارى التركى يرتفع 108% مسجلا 9.07 مليار دولار فى يناير الماضى







كتب – إسلام سعيد

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركى، اليوم الأربعاء، ارتفاع العجز التجارى لأنقرة 108.8% على أساس سنوى إلى 9.07 مليار دولار فى يناير الماضى.

وزادت الصادرات، بحسب البيانات التركية الرسمية، بنسبة 10.7% وصولا إلى 12.46 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 38% إلى 21.52 مليار دولار، خلال الفترة نفسها.