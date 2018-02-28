العثور على كبسولة تحوى مادة مشعة جنوب العاصمة اللبنانية







(أ ف ب)

أفادت السلطات اللبنانية الأربعاء بأنه تم العثور على الساحل جنوب بيروت على كبسولة معدنية تحوى "مادة مشعة" مؤكدة عدم حصول اى تسرب.

وأكدت الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، أن الكبسولة المجهولة المصدر والتى عثر عليها الثلاثاء على شاطئ منطقة الاوزاعى تحوى مادة مشعة تستخدم فى الصناعة النفطية، نافية حصول أى تسرب.

وأضافت فى بيان أن الكبسولة التى "لم تتسبب بأى تلوث" نقلت الأربعاء إلى مختبرات الهيئة بالتنسيق مع الجيش اللبنانى "لمعالجتها ولتخزينها بطريقة آمنة ومأمونة وفق المعايير الدولية".

وتابعت أن هذه المادة غير المرخص لها فى لبنان والمجهولة المصدر "لا تشكل خطرا على صحة المواطنين".

من جهته، قال وزير البيئة اللبنانى طارق الخطيب: "لا نملك حتى الآن معلومات عن مصدر هذه الكبسولة"، مطالبا "النيابة بفتح تحقيق".

وأضاف: "إذا كان مصدرها البحر ينبغى التأكد من عدم وجود كبسولات مماثلة".

ويعانى لبنان منذ عقود أزمة نفايات تفاقمت فى 2015 وأدت إلى إغراق العاصمة وضواحيها بأطنان من النفايات، ما أدى إلى حركة احتجاج غير مسبوقة.